«Беневенто» почти заполучил Гайча, ЦСКА может неплохо заработать

Разговоры о новом итальянском претенденте на форварда ЦСКА Адольфо Гайча нашли подтверждение. Аргентинские источники утром сообщили об интересе к 21-летнему футболисту со стороны «Беневенто». Varsky Sports и TyC Sports уверены, что все детали перехода уже согласованы, и форвард уже готовится лететь в Италию на медицинский осмотр. Сообщается также о финансовой стороне контракта. За аренду «Беневенто» заплатит 300 тысяч евро и 12 миллионов, если захочет выкупить контракт игрока.

ЦСКА выложил за Гайча 8,5 млн евро прошлым летом, но получил взамен один гол от Гайча в 18 матчах. Ранее интерес к аргентинцу проявлял «Дженоа».