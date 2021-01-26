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«Беневенто» почти заполучил Гайча, ЦСКА может неплохо заработать

26 Января 2021, 21:54,

Global Look Press

Разговоры о новом итальянском претенденте на форварда ЦСКА Адольфо Гайча нашли подтверждение. Аргентинские источники утром сообщили об интересе к 21-летнему футболисту со стороны «Беневенто». Varsky Sports и TyC Sports уверены, что все детали перехода уже согласованы, и форвард уже готовится лететь в Италию на медицинский осмотр. Сообщается также о финансовой стороне контракта. За аренду «Беневенто» заплатит 300 тысяч евро и 12 миллионов, если захочет выкупить контракт игрока.

ЦСКА выложил за Гайча 8,5 млн евро прошлым летом, но получил взамен один гол от Гайча в 18 матчах. Ранее интерес к аргентинцу проявлял «Дженоа».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Беневенто, Адольфо Гайч
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