«Динамо» проиграло «Леху» на сборе в Турции

Московское «Динамо» на сборе в Турции проиграла «Леху» из Познани со счётом 0:2.

Нападающий польского клуба Филип Шимчак на 20-й минуте открыл счёт, а на 24-й укрепил преимущество «Леха», оформив дубль. «Динамо» имело несколько моментов во втором тайме, но реализовать их не удалось.

Отметим, что российский клуб начал сбор в Турции 12 января, а ближайший матч «Динамо» проведёт в четверг, 21 января, соперником подопечных Шварца станет «Ракувк».