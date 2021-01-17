«Динамо» проиграло «Леху» на сборе в Турции

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17 Января 2021, 19:53,
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Московское «Динамо» на сборе в Турции проиграла «Леху» из Познани со счётом 0:2.
Нападающий польского клуба Филип Шимчак на 20-й минуте открыл счёт, а на 24-й укрепил преимущество «Леха», оформив дубль. «Динамо» имело несколько моментов во втором тайме, но реализовать их не удалось.
Отметим, что российский клуб начал сбор в Турции 12 января, а ближайший матч «Динамо» проведёт в четверг, 21 января, соперником подопечных Шварца станет «Ракувк».
|Динамо Москва
|0:2
|Лех
|21' Шимчак Филип (0:1)
|26' Шимчак Филип (0:2)
Шунин Антон • Ордец Иван • Нойштедтер Роман • Москвичёв Владимир • Карапузов Владислав • Фомин Даниил • Каборе Шарль • Лесовой Даниил • Терехов Антон • Грулёв Вячеслав • Комличенко Николай
Запасные: Шиманьски Себастиан • Захарян Арсен • Плиев Заурбек • Тюкавин Константин • Лещук Игорь • Слепов Сергей • Игбун Сильвестр • Евгеньев Роман • Моро Никола • Кутицкий Александр
17 января.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Динамо Москва, Лех Познань