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«Динамо» проиграло «Леху» на сборе в Турции

17 Января 2021, 19:53,

Global Look Press

Московское «Динамо» на сборе в Турции проиграла «Леху» из Познани со счётом 0:2.

Нападающий польского клуба Филип Шимчак на 20-й минуте открыл счёт, а на 24-й укрепил преимущество «Леха», оформив дубль. «Динамо» имело несколько моментов во втором тайме, но реализовать их не удалось.

Отметим, что российский клуб начал сбор в Турции 12 января, а ближайший матч «Динамо» проведёт в четверг, 21 января, соперником подопечных Шварца станет «Ракувк».

 
Динамо Москва 0:2 Лех
    21' Шимчак Филип (0:1)
    26' Шимчак Филип (0:2)
Шунин Антон Ордец Иван Нойштедтер Роман Москвичёв Владимир Карапузов Владислав Фомин Даниил Каборе Шарль Лесовой Даниил Терехов Антон Грулёв Вячеслав Комличенко Николай
Запасные: Шиманьски Себастиан Захарян Арсен Плиев Заурбек Тюкавин Константин Лещук Игорь Слепов Сергей Игбун Сильвестр Евгеньев Роман Моро Никола Кутицкий Александр
17 января.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Динамо Москва, Лех Познань
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