Черчесов: «В марте Дзюба вернётся в сборную в качестве капитана»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба вернётся в национальную команду в марте.

«В марте он вернется в сборную в качестве капитана. Когда эта ситуация случилась, мы уже были на базе. Мне самому, наверное, было некомфортно и еще ему звонить», - сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что перед ноябрьскими матчами сборной Дзюба оказался в центре скандала, интимное видео с его участием попало в сеть, именно после этого инцидента Черчесов принял решение исключить Дзюбу из заявки.

Стоит отметить, что без Дзюбы сборная России потерпела два поражения из двух в рамках группового этапа Лиги наций.