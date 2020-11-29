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Черчесов: «В марте Дзюба вернётся в сборную в качестве капитана»

29 Ноября 2020, 17:54,

Евро-Футбол.Ру

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба вернётся в национальную команду в марте.

«В марте он вернется в сборную в качестве капитана. Когда эта ситуация случилась, мы уже были на базе. Мне самому, наверное, было некомфортно и еще ему звонить», - сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что перед ноябрьскими матчами сборной Дзюба оказался в центре скандала, интимное видео с его участием попало в сеть, именно после этого инцидента Черчесов принял решение исключить Дзюбу из заявки.

Стоит отметить, что без Дзюбы сборная России потерпела два поражения из двух в рамках группового этапа Лиги наций.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Артём Дзюба, Станислав Черчесов
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Комментарии (1)
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Николаев Алексей
29 Ноября 2020, 19:01

Черчесов в марте Дзюба пошлет тебя на три буквы- лесоми будет абсолютно прав!

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