Легендарный бразильский экс-футболист Пеле был выписан из больницы в Сан-Паулу и вернулся домой.

По информации Reuters, состояние 81-летнего бразильского экс-игрока стабильное, так что он был выписан из больницы. Пеле вылечился от инфекции и в ближайшее время продолжит лечение опухоли в толстой кишке, которую у него выявили врачи в сентябре прошлого года.

Напомним, что Пеле трижды становился чемпионом мира в составе бразильской сборной. Многие эксперты считают Пеле величайшим игроком в истории мирового футбола.