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Южная Америка

Пеле был выписан из больницы

01 Марта 2022 • 09:11 Комментировать

Легендарный бразильский экс-футболист Пеле был выписан из больницы в Сан-Паулу и вернулся домой.

По информации Reuters, состояние 81-летнего бразильского экс-игрока стабильное, так что он был выписан из больницы. Пеле вылечился от инфекции и в ближайшее время продолжит лечение опухоли в толстой кишке, которую у него выявили врачи в сентябре прошлого года.

Напомним, что Пеле трижды становился чемпионом мира в составе бразильской сборной. Многие эксперты считают Пеле величайшим игроком в истории мирового футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле
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