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Южная Америка

В Уругвае победителя столичного дерби определили... по монетке

26 Января 2022 • 06:11 Комментировать

В Монтевидео сильный ливень вынудил арбитров матча, в котором в рамках полуфинала Кубка Уругвая сошлись две главные столичные команды, «Насьональ» и «Пеньяроль», прекратить встречу после 72 минут игры.

Подождав какое-то время и убедившись, что хляби небесные и не думают успокаиваться, главный судья Леодан Гонсалес принял нестандартное решение - определить победителя по броску монетки, как это было в легендарном полуфинале чемпионата Европы 1968 между Италией и СССР.

В итоге победа по жребию досталась «Пеньяролю», который в следующий понедельник сразится в финале с победителем матча между «Сармьенто» и «Сантьяго Уондерерс», сообщает derbyderbyderby.it.

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