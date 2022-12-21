Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Узбекистана 2021

Могилевец рассказал о страшной травме на поле из юности

21 Декабря 2022 • 20:57 Комментировать

Полузащитник узбекского «Бунёдкора» Павел Могилевец вспомнил эпизод из ранней молодости, когда получил тяжёлую травму. В 18 лет он травмировал колено, будучи игроком молодёжки петербургского «Зенита»

«Когда на МРТ сказали про крестообразную связку, я даже не понял. Подумал, что на месяц вылетел. Узнав, что это на полгода, я чуть не зарыдал», - делится воспоминаниями игрока Sport24.ru.

Как добавил Могилевец, раньше он думал, что в колене есть только коленная чашечка. И вообще не мог представить, что ему предстоит восстанавливаться от травмы шесть месяцев, к тому же, в голову лезли дурные мысли.

Ранее Могилевец рассказал об особенностях футбола в Узбекистане – стране, где сейчас продолжается его футбольная карьера.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Павел Могилевец
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Декабря
20:57 · Узбекистан
Могилевец рассказал о страшной травме на поле из юности
20:36 · Узбекистан
Могилевец рассказал об особенностях узбекского футбола
02 Декабря
17:52 · Узбекистан
​Юран рассказал о звонке из Узбекистана
26 Октября
17:42 · Россия. Премьер-лига
Урунов может перейти в узбекский клуб
02 Августа
09:27 · Узбекистан
Экс-игрок «Зенита» Могилевец нашёл новый клуб
28 Июля
15:57 · Россия. Премьер-лига
Могилевец перейдёт в «Бунёдкор» слухи
03 Декабря
11:37 · Узбекистан
​«Навбахор»: «Клуб не причастен к угрозам Канчельскису»
29 Января
08:40 · Узбекистан
Бывший защитник «Спартака» Макеев продолжит карьеру в Узбекистане официально
07 Ноября
20:28 · Узбекистан
​Люди руководителя узбекистанского клуба избили футболистов после поражения
15 Октября
09:56 · Узбекистан
Канчельскис покинул пост главного тренера «Навбахора»
05 Сентября
19:26 · Узбекистан
​У Канчельскиса поражены 20% лёгких
02 Сентября
21:34 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис заболел коронавирусом
17 Августа
15:39 · Россия. Премьер-лига
​В Узбекистане расследуют трансфер Жалолиддинова в «Локомотив»
18 Июля
13:47 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» согласовал переход 18-летнего хавбека из Узбекистана
15 Июня
20:10 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис – о Жалолиддинове: «Ему будет трудно адаптироваться в российском чемпионате»
Все новости
Рекомендуем