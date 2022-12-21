Могилевец рассказал о страшной травме на поле из юности

Полузащитник узбекского «Бунёдкора» Павел Могилевец вспомнил эпизод из ранней молодости, когда получил тяжёлую травму. В 18 лет он травмировал колено, будучи игроком молодёжки петербургского «Зенита»

«Когда на МРТ сказали про крестообразную связку, я даже не понял. Подумал, что на месяц вылетел. Узнав, что это на полгода, я чуть не зарыдал», - делится воспоминаниями игрока Sport24.ru.

Как добавил Могилевец, раньше он думал, что в колене есть только коленная чашечка. И вообще не мог представить, что ему предстоит восстанавливаться от травмы шесть месяцев, к тому же, в голову лезли дурные мысли.

Ранее Могилевец рассказал об особенностях футбола в Узбекистане – стране, где сейчас продолжается его футбольная карьера.