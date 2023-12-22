Газизов: «Урунов — один из ведущих игроков чемпионата Узбекистана, его возвращение в РПЛ возможно»

Бывший генеральный директор «Уфы» и «Спартака» Шамиль Газизов допустил, что экс-полузащитник башкирского и московского клубов Остон Урунов может вернуться в Россию. Напомним, в настоящий момент 23-летний футболист выступает за узбекский «Навбахор».

«Сейчас Остон — один из ведущих игроков чемпионата Узбекистана. И в азиатской Лиге чемпионов он блистает. Урунов свою работу делает хорошо. Думаю, скоро у него будет новый вызов», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

В составе «Навбахора» Урунов провёл 87 матчей, в которых забил 17 голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Узбекистана в 1 миллион евро.