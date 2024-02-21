Файзуллаев благодаря Кубку Азии подорожал на миллион евро

Полузащитник московского ЦСКА, 20-летний Аббосбек Файзуллаев после прошедшего Кубка Азии прибавил к своей стоимости 1 млн евро. Такой цифрой делится авторитетный портал Transfermarkt.

Теперь стоимость Файзуллаева согласно авторитетному порталу составляет 5 млн евро. Этот прирост стоимости стал самым большим среди всех игроков, которые участвовали в минувшем катарском Кубке Азии.

Напомним, что Файзуллаев лишь полгода назад присоединился к московскому ЦСКА. За неполный сезон в активе футболиста сборной Узбекистана набралось два гола и девять ассистов в рамках 18 сыгранных встреч.