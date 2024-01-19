«Факел» не совладал с серебряным призёром чемпионата Узбекистана

В пятницу воронежский «Факел» проводил контрольный матч на турецких сборах. В соперники «огнеопасным» достался «Насаф» - это серебряный призёр минувшего сезона чемпионата Узбекистана. «Насаф» завершил сезон с отставанием от чемпиона, «Пахтакора» на пять баллов.

Игра завершилась победой клуба из Центральной Азии со счётом 2:1. В составе «Факела» голос отличился защитник Сергей Брызгалов.

Несколькими днями назад «Факел» одолел на сборах азербайджанский клуб «Сабаил», добыв минимальную победу. Первую часть РПЛ воронежцы завершили на 11-м месте турнирной таблицы.