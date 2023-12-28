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Ирисметов: «После сборов Файзуллаев будет ещё сильнее»

28 Декабря 2023 • 17:30 Комментировать

Жафар Ирисметов, спортдир ташкентского «Пахтакора», уверен, что после зимних сборов узбекистанский полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев станет только сильнее.

«Он показывает себя лидером ЦСКА, что видно по его характеру, футбольным качествам. Он один из сильнейших там. И я не думаю, что после сборов он ослабнет. Он наоборот ещё лучше будет играть», - предполагает Ирисметов для Legalbet.

Аббосбек приехал в Россию лишь несколько месяцев назад, под конец летнего трансферного окна, однако уже успел стать важным звеном в составе «армейцев». Так, у него на счету два забитых гола и девять ассистов в 18 официальных матчах. 20-летний футболист также является игроком национальной сборной Узбекистана.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Жафар Ирисметов Аббосбек Файзуллаев ещё теги
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