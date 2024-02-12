Воспитанник ЦСКА перешел в клуб из Узбекистана

Вратарь Максим Сарраф продолжит карьеру в Узбекистане.

18-летний футболист перешел в «Андижан» на правах аренды, сообщает пресс-служба узбекского клуба. «Андижан» идёт на седьмом месте в чемпионате Узбекистана, отставая от лидирующего «Пахтакора» на 13 баллов.

Сарраф, у которого есть гражданство Сирии, является воспитанником «армейского» клуба. На минувшем Кубке Азии он был в заявке сирийской сборной, но на турнире так и не сыграл.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. В первом матче после зимней паузы команда Владимира Федотова сыграет против «Оренбурга». Встреча пройдет 2 марта.