«Андижан» вновь подписал молодого игрока из московского ЦСКА

«Андижан», футбольный клуб из чемпионата Узбекистана вновь усилился молодым игроком московских «армейцев». Речь идёт о Луке Згурском, это молодой 18-летний форвард. О подписании нападающего рапортует пресс-служба клуба.

В активе Згурского в этом сезоне 19 выходов на поле в рамках МФЛ, в них он оформил пять забитых голов.

Напомним, что ранее ряды «Андижана» пополнил молодой голкипер ЦСКА и национальной сборной Сирии Максим Сарраф.

«Андижан» завершил прошлый сезон национального первенства Узбекистана на седьмом месте турнирной таблицы, набрав 40 очков. Представляет клуб одноимённый крупный город на востоке страны.