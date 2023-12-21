В «Пахтакоре» заявили, что не получали предложений от «Ростова»

Чемпион Узбекистана, ташкентский «Пахтакор» отреагировал на новость, которую опубликовал инсайдер Иван Карпов. В ней сказывается, что дончане заинтересованы в 21-летнем полузащитнике «Пахтакора» Диёре Холматове.

«Предложений от «Ростова» и от других клубов по нему не было. В наш клуб не отправляли запросы и письма по этому футболисту, а сам он сейчас в расположении сборной Узбекистана», - говорит Sport24 Дмитрий Адисман, генеральный директор «Пахтакора».

Ранее сообщалось о желании дончан взять молодого футболиста в аренду, в соглашение по которой будет включена опция выкупа.