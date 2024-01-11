Грозненский «Ахмат» опубликовал список команд, против которых сыграет на первом турецком сборе.

Как сообщает клубная пресс-служба, всего на первом сборе «Ахмат» проведёт два контрольных поединка. Первый из них состоится 19 января, соперником грозненского коллектива станет «Елимай» из Казахстана. Спустя два дня, 21 января грозненцы встретятся с более известным оппонентом – узбекистанским клубом «Навбахор».

«Ахмат» под руководством бывшего помощника Станислава Черчесова Мирослава Ромащенко завершил первые 18 туров сезона РПЛ на 13-м месте турнирной таблицы с 17 очками.