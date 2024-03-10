В чемпионате Узбекистана игрок заставил своего партнера симулировать и ударил его ногой

В чемпионате Узбекистана произошёл очень курьёзный инцидент. Игрок «Бунедкора» в один момент решил в тайне от арбитра ударить соперника ногой в плечо. Судья заметил неспортивное поведение и тут же дал нарушителю красную карточку.

Футболист «Андижана» был возмущён тем, что его партнёр по команде не упал на газон. Из-за этого восьмой номер «красных» толкнул своего товарища и заставил его симулировать. Но на этом еще не всё: этот же самый футболист решил ударить лежачего партнера ногой. За это действие восьмой номер «Андижана» не получил никакой карточки.

Матч между «Андижаном» и «Бунедкором» завершился разгромной победой первых со счётом 5:1.