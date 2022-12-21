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Могилевец рассказал об особенностях узбекского футбола

21 Декабря 2022 • 20:36 Комментировать

Бывший хавбек «Зенита» Павел Могилевец рассказал, как ему играется в Средней Азии. Сейчас россиянин выступает в Узбекистане за местный «Бунёдкор».

«В Узбекистане есть всё, что нужно. Местный футбол немного специфичен — более искренний, чем российский, больше упора на индивидуальные действия, чем на тактику. Ещё он более эмоциональный, в чем-то даже бесшабашный», - рассказал Могилевец Sport24.ru.

Полузащитник добавил, что при выборе страны для переезда общался с Виталием Денисовым и Евгением Макеевым. И сравнил уровень местного чемпионата с уровнем российской Первой лиги, а первую тройку команд можно сравнить с середняками РПЛ. Например, с «Крыльями Советов» или «Оренбургом».

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Евро-Футбол.Ру,
Бунедкор Павел Могилевец
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