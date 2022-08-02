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Экс-игрок «Зенита» Могилевец нашёл новый клуб

02 Августа 2022 • 09:27 Комментировать

29-летний российский хавбек Павел Могилевец определился с новым местом работы. Опытный полузащитник переехал в чемпионат Узбекистана, где будет выступать за «Бунёдкор».

Как информирует пресс-служба клуба, стороны поставили подписи под краткосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до окончания текущего года.

Напомним, что предыдущим клубом Павла был «Пари НН», цвета которого он защищал с лета прошлого года. С января 2022 года Могилевец находился в статусе свободного агента.

Помимо «Пари НН», хавбек поиграл в чемпионате России за петербургский «Зенит», казанский «Рубин», «Ростов» и подмосковные «Химки».

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Евро-Футбол.Ру,
Бунедкор Павел Могилевец
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