​«Навбахор»: «Клуб не причастен к угрозам Канчельскису»

Узбекистанский клуб «Навбахор» отреагировал на ситуацию с Андреем Канчельскисом. Экс-тренер команды, как известно, подал заявление в полицию из-за угроз. Предполагалось, что угрозы могут быть связаны с «Навбахором», ведь по решению ФИФА клуб должен выплатить Канчельскису 1,6 миллиона долларов.

В своём заявлении «Навбахор» отрицает причастность к угрозам Андрею Канчельскису. Клуб называет информацию провокационной и оскорбительной.

Стоит сказать, что «Навбахор» подавал апелляцию по делу о финансовых спорах с Андреем Канчельскисом в Спортивный арбитражный суд Лозанны. Разбирательство продолжается.

Напомним, что некий человек, угрожавший Андрею Канчельскису, призывал его согласиться на 80 тысяч долларов.