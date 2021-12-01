​Канчельскис высказался по поводу поданного заявления из-за угроз

В среду в СМИ появилась информация о том, что экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис подал заявление в полицию из-за угроз.

Какие-то люди угрожали Канчельскису инвалидностью, если он не согласится на 80 тысяч долларов компенсации. Судя по всему, эта история связана с тем, что ФИФА обязывала узбекистанский «Навбахор» выплатить Канчельскису 1,6 миллиона евро.

Давая комментарий для sport24, Канчельскис подтвердил подачу заявления в полицию, выразив при этом удивление из-за попадания информации в СМИ.

По словам Канчельскиса, информация об угрозах будет передана в УЕФА и ФИФА. Экс-игрок сборной России хочет, чтобы люди понесли ответственность.

«Искренне не могу понять, в чем моя вина. В том, что ФИФА тогда присудила заплатить мне 1,6 млн евро?» - удивляется Канчельскис.

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» сказал, что он испытывает страх, но не собирается прятаться.