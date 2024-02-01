Бывший защитник «Сочи» Иван Миладинович перешёл в «Тобол». Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

По информации авторитетного портала Transfermarkt, контракт Миладиновича с «Тоболом» рассчитан до конца декабря нынешнего года.

В текущем сезоне сербский футболист провёл за «Сочи» 21 матч, не сумев отметиться в них результативными действиями. Цвета южан Миладинович защищал с 2018 года, также он выступал за нижегородский «Пари НН» на правах аренды.

Отметим, что по итогам прошлогоднего розыгрыша чемпионата Казахстана «Тобол» занял седьмое место в турнирной таблице, отстав от лидирующей тройки на 16 очков.