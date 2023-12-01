Парфёнов подтвердил переговоры с «Актобе»

Бывший футболист, а в настоящий момент тренер Дмитрий Парфёнов подтвердил факт переговоров с клубом «Актобе», представляющим чемпионат Казахстана.

«Общение есть», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Последним местом работы специалиста была московская «Родина». Парфёнов покинул пост главного тренера столичного коллектива 10 октября. Он тренировал команду с лета прошлого года. Ранее Дмитрий работал с такими клубами, как тульский «Арсенал», «Урал», «Тосно» и ивановский «Текстильщик».

«Актобе» в минувшем сезоне чемпионата Казахстана занял третью строчку, набрав 50 баллов.