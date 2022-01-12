Четыре белорусских клуба столкнулись с трудностями в вопросе проведения зимних учебно-тренировочных сборов на рубежом. Как сообщает местный Football, Министерство спорта не даёт разрешения на проведение сборов за границей «Шахтёру» из Солигорска, «Динамо» из Минска, а также клубам БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ».

Некоторые клубы рассчитывали ехать на сборы не за бюджетные средства, но даже этот факт не помогает им в получении разрешения от властей, пишет источник.

Солигорский «Шахтёр», например, рассчитывал провести сборы в Турции и сыграть там ряд контрольных матчей со статусными клубами по меркам стран бывшего СССР.