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​Власти Беларуси не отпускают 4 клуба на сборы за рубеж слухи

12 Января 2022 • 14:41 Комментировать

Четыре белорусских клуба столкнулись с трудностями в вопросе проведения зимних учебно-тренировочных сборов на рубежом. Как сообщает местный Football, Министерство спорта не даёт разрешения на проведение сборов за границей «Шахтёру» из Солигорска, «Динамо» из Минска, а также клубам БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ».

Некоторые клубы рассчитывали ехать на сборы не за бюджетные средства, но даже этот факт не помогает им в получении разрешения от властей, пишет источник.

Солигорский «Шахтёр», например, рассчитывал провести сборы в Турции и сыграть там ряд контрольных матчей со статусными клубами по меркам стран бывшего СССР. 

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Евро-Футбол.Ру,
БАТЭ Шахтёр Солигорск Динамо Минск Торпедо-Белаз
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