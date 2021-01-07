Кто захочет играть за 5800 долларов в месяц или новые реалии белорусского футбола

2020-й год заставил многих пересмотреть своё отношение к деньгам. Многим пришлось затянуть пояса, и спортивные федерации – не исключение. Но если у одних это были лишь разовые акции, то Белорусская федерация футбола (АБФФ) пошла дальше – она собирается ввести потолок зарплат. О том, зачем это нужно и к чему приведет – в нашем материале.

ЗДРАВАЯ ИДЕЯ, СМЕШНЫЕ ЛИМИТЫ

Система введения потолка зарплат не нова. Более того, её долго и успешно используют в НБА, НХЛ, НФЛ и даже в КХЛ. Но только вот в футболе подобная система не прижилась. Причин тут масса. Во-первых, все вышеперечисленные лиги – закрытые. Оттуда невозможно вылететь. Да, иногда там появляются новые команды, но причина практически всегда финансовая, а спортивный принцип, как в футболе, тут не работает. Во-вторых, у данных лиг нет альтернативы. А вот у футбола – есть. Даже если взять топовые европейские чемпионаты. Невозможно создать единую базу по потолкам зарплат между Англией, Италией, Испанией и рядом других стран.

Идея сделать потолок зарплат внутри страны, возможно, имеет место быть как раз для таких чемпионатов, как белорусский. При всём уважении к БАТЭ, минскому «Динамо» и солигорскому «Шахтёру» - ни одну из этих команд не назовёшь даже середняком по европейским меркам. В Беларуси (да и во России тоже) местный чемпионат – особый мирок, в котором интерес обеспечивается только за счет внутренних ресурсов.

Embed from Getty Images

Но если в России есть (хоть и немного) частных денег, то у Беларуси финансирование почти повсеместно идёт за счет государственной поддержки. Ни о каких частных клубах речи и не идёт. Поэтому если АБФФ примет потолок зарплат, с ним все согласятся. Как говорится, кому не нравится – отключим газ. Ну или просто лишим государственной поддержки.

В такой ситуации государственное регулирование понятно и логично (раз другой системы нет и не может быть). Только возникает вопрос относительно тех цифр, которые озвучили в АБФФ.

Максимальная заработная плата может составлять примерно 5 800 долларов в месяц. Её могут получить лишь те, кто регулярно играет за сборную Беларуси, а также трём лучшим легионерам в клубе. Общий фонд зарплаты – 58 тысяч долларов на всю команду. Максимальная зарплата тренера – 3 100 долларов. Правда, всё это без учёта премиальных. Суммы предоставлены изданием Tribuna.

По сегодняшним футбольным реалиям подобные зарплаты – смех. Мы не сравниваем среднюю зарплату жителей Беларуси. Мы говорим о средней зарплате в футболе. И такие деньги, прямо скажем, не рыночные даже для среднячкового европейского чемпионата.

ЗАРПЛАТА В КОНВЕРТАХ

К чему всё это приведет? Всё правильно – к зарплатам в конвертах. С точки зрения бухгалтерии у клубов всё будет максимально чётко. Все лимиты будут соблюдены – копеечка к копеечке. Но топовые клубы вроде БАТЭ однозначно будут приплачивать своим игрокам, иначе они не то, что не смогут приобрести новых футболистов – они банально потеряют действующий состав.

Если будут какие-то репрессивные меры, то чемпионат Беларуси превратится в полулюбительскую лигу, откуда бегут все – от игроков до тренеров.

Вполне очевидно, что рассчитывать на сколь-либо толковых легионеров также не придется. И может наступить период, который был в России в девяностые годы, когда приезжали всякие Мукунки и Огунсаньи.

Максим МАЛЮКОВ