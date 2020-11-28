Солигорский «Шахтёр» стал чемпионом Беларуси

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28 Ноября 2020, 16:48,
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Подошел к завершению чемпионат Беларуси. В 30-м туре решилась судьба золотых медалей. Чемпионство завоевал солигорский «Шахтёр», который отпраздновал победу над «Минском» со счетом 4:2.
«Горняки» во второй раз в истории стали чемпионами Беларуси. Первое чемпионство команда выиграла в 2005-м году.
Вторым финишировал борисовский БАТЭ, а «Торпедо-Белаз» заняло третью позицию.
Протокол игры
|18' Жердев Глеб (0:1)
|(1:1) Кендыш Юрий 24'
|45' Шрамченко Антон (1:2)
|(3:2) Бегунов Роман 45'
|(2:2) Архипов Антон Игоревич 45'
|(4:2) Архипов Антон Игоревич 45'
28 ноября. Стадион "Строитель Солигорск".
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Шахтёр Солигорск