Чемпионат Беларуси. Белорусская Высшая лига 2020
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Солигорский «Шахтёр» стал чемпионом Беларуси

28 Ноября 2020, 16:48,

Depositphotos

Подошел к завершению чемпионат Беларуси. В 30-м туре решилась судьба золотых медалей. Чемпионство завоевал солигорский «Шахтёр», который отпраздновал победу над «Минском» со счетом 4:2.

«Горняки» во второй раз в истории стали чемпионами Беларуси. Первое чемпионство команда выиграла в 2005-м году.

Вторым финишировал борисовский БАТЭ, а «Торпедо-Белаз» заняло третью позицию.

Протокол игры  
Шахтёр Солигорск 4:2 Минск
    18' Жердев Глеб (0:1)
(1:1) Кендыш Юрий 24'    
    45' Шрамченко Антон (1:2)
(3:2) Бегунов Роман 45'    
(2:2) Архипов Антон Игоревич 45'    
(4:2) Архипов Антон Игоревич 45'    
28 ноября. Стадион "Строитель Солигорск".

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Шахтёр Солигорск
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