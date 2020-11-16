​Российский футболист пожизненно отстранён от футбола за договорные матчи

ФИФА пожизненно отстранила от футбола российского футболиста Дмитрия Айдова, сообщает Прессбол. Было установлено, что бывший игрок «Гомеля» за сдачу двух игр чемпионата Беларуси получил 22 тысяч долларов.

38-летний Айдов завершил карьеру два года назад. Теперь он не сможет осуществлять никакой деятельности, связанной с футболом.

В России Айдов выступал за ряд футбольных клубов, в частности за тульский «Арсенал» и «Анжи». При этом в родной стране Дмитрий выступал главным образом в ФНЛ. В РПЛ защитник сыграл только двадцать три раза, но при этом смог забить один гол.

За «Гомель» Айдов играл в 2017 и 2018 годах.