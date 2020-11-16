Чемпионат Беларуси. Белорусская Высшая лига 2020
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​Российский футболист пожизненно отстранён от футбола за договорные матчи

16 Ноября 2020, 17:25,


ФИФА пожизненно отстранила от футбола российского футболиста Дмитрия Айдова, сообщает Прессбол. Было установлено, что бывший игрок «Гомеля» за сдачу двух игр чемпионата Беларуси получил 22 тысяч долларов.

38-летний Айдов завершил карьеру два года назад. Теперь он не сможет осуществлять никакой деятельности, связанной с футболом.

В России Айдов выступал за ряд футбольных клубов, в частности за тульский «Арсенал» и «Анжи». При этом в родной стране Дмитрий выступал главным образом в ФНЛ. В РПЛ защитник сыграл только двадцать три раза, но при этом смог забить один гол.

За «Гомель» Айдов играл в 2017 и 2018 годах.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Дмитрий Айдов
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