​Назван возможный следующий клуб Глушакова

Полузащитник Денис Глушаков может продолжить карьеру за границей. Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», в ближайшее время 37-летний футболист может подписать контракт с армянским «Урарту».

Отмечается, что Глушаков присоединится к команде в ближайшие дни.

Напомним, что зимой Денис Глушаков покинул костромской «Спартак», за который он выступал в первой части сезона. После этого опытный полузащитник провёл часть зимних сборов с «Ростовом», но затем покинул расположение клуба.

Стоит сказать, что ранее Глушаков выступал исключительно за российские клубы.