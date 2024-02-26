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​Назван возможный следующий клуб Глушакова

26 Февраля 2024 • 16:08 Комментировать

Полузащитник Денис Глушаков может продолжить карьеру за границей. Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», в ближайшее время 37-летний футболист может подписать контракт с армянским «Урарту».

Отмечается, что Глушаков присоединится к команде в ближайшие дни.

Напомним, что зимой Денис Глушаков покинул костромской «Спартак», за который он выступал в первой части сезона. После этого опытный полузащитник провёл часть зимних сборов с «Ростовом», но затем покинул расположение клуба.

Стоит сказать, что ранее Глушаков выступал исключительно за российские клубы.

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