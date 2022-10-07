Коваленко: «Пюник» боролся бы за топ-4 в РПЛ»

Полузащитник Михаил Коваленко, выступающий за армянский «Пюник», рассказал, на что мог бы претендовать его нынешний клуб, если бы выступал в Российской премьер-лиге.

«За что боролся бы «Пюник» в РПЛ? Трудно ответить, я думаю, за первую четвертку боролись бы», - приводит слова футболиста Metaratings.ru.

Напомним, что в четверг, 6 октября, «Пюник» провел поединок против «Жальгириса» в рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций. Команда Коваленко отпраздновала победу со счетом 2:0.

В чемпионате Армении «Пюник» занимает четвертое место после восьми проведенных матчей.