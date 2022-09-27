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Товарищеские матчи по футболу

Член Президиума Боснии и Герцеговины уверен, что матч с Россией состоится

27 Сентября 2022 • 20:18 Комментировать

Милорад Додик, который является президентом Республики Сербской, одного из двух образующих федерацию субъектов Боснии и Герцеговины, уверен в том, что товарищеский матч с Россией состоится. По его словам, такую информацию ему предоставили в Федерации футбола Боснии и Герцеговины.

В то же время Додик не исключает, что часть игроков может отказаться от приезда, но уверен, что все равно найдется достаточное количество футболистов.

Как уточняет телеграм-канал «Ложе Прессы», окончательное решение о проведении матча может быть принято 10 октября. Состояться же он должен в субботу, 19 ноября - за день до открытия чемпионата мира в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Боснии И Герцеговины
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