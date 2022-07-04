Фёдор Чалов отреагировал на свое возвращение в ЦСКА

Форвард столичного ЦСКА Фёдор Чалов поделился своими эмоциями после возвращения в стан московской команды. Он принял участие в поединке Кубка Pari Премьер против «Пари НН».

«Ощущения от возвращения в ЦСКА? Отличные!», - приводит слова нападающего «Спорт-Экспресс».

24-летний россиянин перешел в швейцарский «Базель» на правах арендного соглашения в феврале 2022 года. Он отыграл за команду 16 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал два результативных пас.

Портал Transefmarkt оценивает стоимость Чалова в 6 миллионов евро.