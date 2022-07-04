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Фёдор Чалов отреагировал на свое возвращение в ЦСКА

04 Июля 2022 • 22:56 Комментировать

Форвард столичного ЦСКА Фёдор Чалов поделился своими эмоциями после возвращения в стан московской команды. Он принял участие в поединке Кубка Pari Премьер против «Пари НН».

«Ощущения от возвращения в ЦСКА? Отличные!», - приводит слова нападающего «Спорт-Экспресс».

24-летний россиянин перешел в швейцарский «Базель» на правах арендного соглашения в феврале 2022 года. Он отыграл за команду 16 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал два результативных пас.

Портал Transefmarkt оценивает стоимость Чалова в 6 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель ЦСКА Москва Фёдор Чалов
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