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Эвани – о победе над сборной Эстонии: «Могли бы сыграть ещё лучше»

12 Ноября 2020, 00:59,


Альбериго Эвани, исполнявший обязанности главного тренера сборной Италии в матче со сборной Эстонии (4:0), прокомментировал победу своей команды.

«Это то, чего мы ожидали от наших ребят. Мы знали, что это игра, в которой нам есть что терять, мы не могли позволить себе ошибаться.

Мы увидели много хороших вещей сегодня, а человеческие качества у этой сборной необычайны.

Конечно, у нас была связь с Манчини, всё прошло хорошо.

Если честно, то мы могли бы сыграть ещё лучше, больше прессинговать и повышать темп, но мы не должны требовать слишком многого», - цитирует Эвани Football Italia.

Напомним, что главный тренер итальянской сборной Роберто Манчини заразился коронавирусом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Италии, Альбериго Эвани
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