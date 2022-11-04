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Молодёжное первенство России

«Спартак» прокомментировал эпатажную кричалку игрока своей молодёжной команды

04 Ноября 2022 • 23:58 Комментировать
Спартак Москва (мол.)
2:1
ЦСКА М (мол.)
окончен

Как мы уже сообщали, по завершении матча молодежных команд «Спартака» и ЦСКА, закончившегося победой «Спартака» со счетом 2:1, произошел скандальный инцидент - игрок молодежной команды Михаил Пилипенко вместе с болельщиками эпатажно отпраздновал победу. Так как содержимое кричалки не соответствует общепринятым нормам этики, пресс-службе «Спартака» пришлось подыскивать объяснения инциденту. Вот что заявил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов:

- Дерби – это эмоции. Прежде чем осуждать Пилипенко, важно вспомнить, что это далеко не первый случай в истории российского футбола, когда игрок команды заряжает с фанатами какую-то обидную для соперника кричалку. В этом ярком матче страсти кипели со всех сторон. Мы, разумеется, напомним молодым спартаковцам о том, что уважение в футболе ценится так же, как и преданность родным цветам. Но это будет завтра, когда улягутся эмоции после победы в главном дерби. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Дмитрий Зеленов Михаил Пилипенко
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