«Спартак» прокомментировал эпатажную кричалку игрока своей молодёжной команды

Как мы уже сообщали, по завершении матча молодежных команд «Спартака» и ЦСКА, закончившегося победой «Спартака» со счетом 2:1, произошел скандальный инцидент - игрок молодежной команды Михаил Пилипенко вместе с болельщиками эпатажно отпраздновал победу. Так как содержимое кричалки не соответствует общепринятым нормам этики, пресс-службе «Спартака» пришлось подыскивать объяснения инциденту. Вот что заявил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов:

- Дерби – это эмоции. Прежде чем осуждать Пилипенко, важно вспомнить, что это далеко не первый случай в истории российского футбола, когда игрок команды заряжает с фанатами какую-то обидную для соперника кричалку. В этом ярком матче страсти кипели со всех сторон. Мы, разумеется, напомним молодым спартаковцам о том, что уважение в футболе ценится так же, как и преданность родным цветам. Но это будет завтра, когда улягутся эмоции после победы в главном дерби.