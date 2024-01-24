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​Хаби Алонсо высказался по поводу протестов в Германии

24 Января 2024 • 03:33 Комментировать

Немецкое общество погружается в перманентное состоянии забастовки, протесты идут среди фермеров, протесты идут по поводу мигрантов и так далее. Испанский специалист Хаби Алонсо, тренирующий лучший на данный момент клуб в немецком футболе, леверкузенский «Байер», также может, как ни странно, считаться мигрантом - и потому его мнение по этому поводу также очень интересует немецких журналистов.

- Как иммигрант, я всегда старался сделать максимум возможного. Мы должны защищать эти ценности. Это происходит не только в Германии, но в Италии, в Испании также. Мы должны придерживаться своих принципов и не допускать нетолерантное отношение, - цитирует слова Алонсо derbyderbyderby.it.


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