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Молодёжное первенство России

«Краснодар» - чемпион МФЛ!

28 Апреля 2023 • 18:53 Комментировать

«Краснодар» досрочно оформил чемпионство в Молодёжной футбольной лиге (МФЛ). Это стало ясно в пятницу, когда «быки» разгромили «Урал» со счётом 5:1, а «Зенит» не смог обыграть «Чертаново» (ничья 3:3).

В настоящий момент «Краснодар» в турнирной таблице МФЛ опережает второй «Зенит» на девять очков. Впереди три тура, и команды могут сравняться по очкам, однако «быки» превосходят «сине-бело-голубых» по показателям в личных встречах.

«Краснодар» стал чемпионом МФЛ второй раз в истории – первый такой случай был в 2018 году. Если же вспоминать прошлый сезон, то тогда «молодёжку» выиграла команда ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар
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