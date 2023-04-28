«Краснодар» - чемпион МФЛ!

«Краснодар» досрочно оформил чемпионство в Молодёжной футбольной лиге (МФЛ). Это стало ясно в пятницу, когда «быки» разгромили «Урал» со счётом 5:1, а «Зенит» не смог обыграть «Чертаново» (ничья 3:3).

В настоящий момент «Краснодар» в турнирной таблице МФЛ опережает второй «Зенит» на девять очков. Впереди три тура, и команды могут сравняться по очкам, однако «быки» превосходят «сине-бело-голубых» по показателям в личных встречах.

«Краснодар» стал чемпионом МФЛ второй раз в истории – первый такой случай был в 2018 году. Если же вспоминать прошлый сезон, то тогда «молодёжку» выиграла команда ЦСКА.