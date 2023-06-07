Названа дата выхода из отпуска молодёжки «Спартака»

Стало известно, когда молодёжная команда «Спартака» выйдет из отпуска.

Официальный сайт «красно-белых» сообщает, что дублирующий состав соберется 13 июня, а уже 15-го числа команда под руководством Вадима Романова проведет первую тренировку на базе в Тарасовке.

Отмечается, что молодежка по ходу сбора проведет пять контрольных встреч, которые состоятся в течение трех дней. Первый поединок пройдет 23 июня, соперником «Спартака» станет «Локомотив».

По итогам сезона-2022/23 «красно-белые» заняли восьмое место в Молодежном первенстве. Старт нового сезона запланирован на 7 июля.