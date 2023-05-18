Футболиста «Чертаново» наказали за бросок бутылки в судью

Захар Шматов из команды «Чертаново» был дисквалифицирован на восемь матчей Молодёжной футбольной лиги. Футболиста наказали по целому ряду причин, включая агрессивное поведение и бросок бутылки в судью. Произошло это в недавнем матче МФЛ против «Строгино». Также Шматов должен заплатить штраф в размере 75 тысяч рублей.

Кроме того, КДК РФС дисквалифицировал за оскорбительное поведение другого футболиста «Чертаново» - Ивана Полякова. Он пропустит два матча Молодёжной футбольной лиги. Что касается тренера команды Игоря Родькина, то его дисквалифицировали на три игры за оскорбительный жест в адрес рефери.