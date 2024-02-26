Молодёжная команда «Химок» завершила сборы в Турции двумя матчами

Молодёжная команда подмосковных «Химок» завершила сборы в Турции двумя поединками. Как сообщают «Вести Подмосковья», «красно-чёрные» сперва встретились с молодёжкой московского ЦСКА, но потерпели разгромное поражение со счётом 0:3. Затем юниоры «Химки» встретились с костромским «Спартаком» и сыграли вничью 1:1.

Оставшаяся часть подготовки к весенней части сезона у молодёжки «Химок» пройдёт в России. Вчера команда уже вернулась обратно и в ближайшие дни будет готовиться к официальным матчам.

Отметим, что первая команда «Химок» в данный момент выступает во втором дивизионе России и занимает второе место в таблице, которое позволяет рассчитывать на возвращение в элиту.