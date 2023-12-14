Хохлов высказался о назначении на должность главного тренера молодёжного «Локомотива»

Специалист Дмитрий Хохлов высказался о назначении на должность главного тренера молодёжной команды столичного «Локомотива».

Наставник отметил, что рад вернуться в столичный клуб и с большим удовольствием приступит к своей работе, ведь он знает, насколько важна правильная подготовка молодых игроков.

«Академия «Локо» всегда славилась талантливыми ребятами, с интересом жду возможности поработать с ними. Уверен, что мы вместе добьемся больших успехов», - приводит слова Хохлова пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что в сентябре 47-летний специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера «Сочи».