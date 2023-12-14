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Хохлов высказался о назначении на должность главного тренера молодёжного «Локомотива»

14 Декабря 2023 • 12:42 Комментировать

Специалист Дмитрий Хохлов высказался о назначении на должность главного тренера молодёжной команды столичного «Локомотива».

Наставник отметил, что рад вернуться в столичный клуб и с большим удовольствием приступит к своей работе, ведь он знает, насколько важна правильная подготовка молодых игроков.

«Академия «Локо» всегда славилась талантливыми ребятами, с интересом жду возможности поработать с ними. Уверен, что мы вместе добьемся больших успехов», - приводит слова Хохлова пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что в сентябре 47-летний специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера «Сочи». 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Хохлов
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