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Молодёжная футбольная лига России

Хохлов получил работу в «Локомотиве» официально

14 Декабря 2023 • 12:18 Комментировать

Российский футбольный специалист Дмитрий Хохлов получил новую работу. Он был назначен на пост главного тренера молодежной команды столичного «Локомотива». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Желаем продуктивной и успешной работы с командой!» - гласит сообщение пресс-службы «железнодорожников».

Напомним, что последним местом работы Хохлова был представитель Премьер-лиги - «Сочи». Ранее наставник возглавлял волгоградский «Ротор», московское «Динамо» и краснодарскую «Кубань».

В бытность футболистом Дмитрий выступал за «Локомотив» с 2003 по 2005 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Хохлов
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