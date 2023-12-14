Российский футбольный специалист Дмитрий Хохлов получил новую работу. Он был назначен на пост главного тренера молодежной команды столичного «Локомотива». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Желаем продуктивной и успешной работы с командой!» - гласит сообщение пресс-службы «железнодорожников».

Напомним, что последним местом работы Хохлова был представитель Премьер-лиги - «Сочи». Ранее наставник возглавлял волгоградский «Ротор», московское «Динамо» и краснодарскую «Кубань».

В бытность футболистом Дмитрий выступал за «Локомотив» с 2003 по 2005 год.