ЦСКА обыграл «Спартак» в Молодёжной лиге

В пятницу вечером в Молодёжной футбольной лиге проходил матч между «Спартаком» и ЦСКА. Команда «армейцев» отпраздновала победу со счётом 2:1. В составе победителей голы забили Александр Дёмин и Марк Сидельников. За «красно-белых» результативным ударом отметился Артём Быковский. Стоит сказать, что игра проходила в снег.

Молодёжка «Спартака» сейчас занимает в турнирной таблице четвёртое место, а ЦСКА – седьмое.