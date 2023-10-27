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Молодёжная футбольная лига России

ЦСКА обыграл «Спартак» в Молодёжной лиге

27 Октября 2023 • 21:37 Комментировать
Спартак Москва (мол.)
1:2
ЦСКА М (мол.)

В пятницу вечером в Молодёжной футбольной лиге проходил матч между «Спартаком» и ЦСКА. Команда «армейцев» отпраздновала победу со счётом 2:1. В составе победителей голы забили Александр Дёмин и Марк Сидельников. За «красно-белых» результативным ударом отметился Артём Быковский. Стоит сказать, что игра проходила в снег. 

Молодёжка «Спартака» сейчас занимает в турнирной таблице четвёртое место, а ЦСКА – седьмое.

Протокол игры  
Спартак Москва (мол.)1:2ЦСКА М (мол.)
  13'Александр Дёмин (0:1)
(1:1) Артём Быковский 40'  
  47'Марк Сидельников (1:2)
27 октября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва

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