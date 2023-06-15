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ЦСКА объявил об уходе Гусева с поста главного тренера молодёжки

15 Июня 2023 • 12:52 Комментировать

Московский ЦСКА посредством официальных социальных сетей отрапортовал об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера молодежной команды. Стороны приняли решение завершить сотрудничество по обоюдному согласию.

Напомним, что Гусев занимал пост главного тренера молодежки «армейцев» с октября 2021 года. В сезоне-2021/2022 под его руководством команда стала чемпионом Молодежной футбольной лиги.

Новым главным тренером молодежного состава ЦСКА станет Дмитрий Игдисамов, который трудится в академии клуба с 2019 года.

Добавим, что основная команда ЦСКА стала серебряным призером минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ролан Гусев
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