ЦСКА объявил об уходе Гусева с поста главного тренера молодёжки

Московский ЦСКА посредством официальных социальных сетей отрапортовал об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера молодежной команды. Стороны приняли решение завершить сотрудничество по обоюдному согласию.

Напомним, что Гусев занимал пост главного тренера молодежки «армейцев» с октября 2021 года. В сезоне-2021/2022 под его руководством команда стала чемпионом Молодежной футбольной лиги.

Новым главным тренером молодежного состава ЦСКА станет Дмитрий Игдисамов, который трудится в академии клуба с 2019 года.

Добавим, что основная команда ЦСКА стала серебряным призером минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги.