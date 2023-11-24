​«Локомотив» выиграл Молодёжную лигу

В пятницу «Локомотив» обыграл «Ахмат» со счётом 3:1 в матче Молодёжной футбольной лиги (МФЛ). Таким образом, московская команда обеспечила себе финиш на первом месте – обойти «железнодорожников» в турнирной таблице уже никто не сможет.

В 18 прошедших матчах сезона МФЛ «Локомотив» добился 16 побед при одной ничьей и одном поражении.

Добавим, что основная команда «Локомотива» после первого круга располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Михаила Галактионова проведёт 25 ноября – против «Крыльев Советов».