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Молодёжная футбольная лига России

​«Локомотив» выиграл Молодёжную лигу

24 Ноября 2023 • 16:36 Комментировать
Ахмат (мол.)
1:3
Локомотив Москва (мол.)

В пятницу «Локомотив» обыграл «Ахмат» со счётом 3:1 в матче Молодёжной футбольной лиги (МФЛ). Таким образом, московская команда обеспечила себе финиш на первом месте – обойти «железнодорожников» в турнирной таблице уже никто не сможет.

В 18 прошедших матчах сезона МФЛ «Локомотив» добился 16 побед при одной ничьей и одном поражении.

Добавим, что основная команда «Локомотива» после первого круга располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Михаила Галактионова проведёт 25 ноября – против «Крыльев Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ахмат

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