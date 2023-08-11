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Молодёжная футбольная лига России

В Подмосковье пройдёт юбилейный Кубок Акинфеева

11 Августа 2023 • 17:18 Комментировать

В Подмосковье 21-22 августа в пятый раз в истории пройдёт традиционный турнир детских футбольных школ России и Беларуси на Кубок Игоря Акинфеева. За трофей сразятся команды футболистов 2011 года рождения, а турнир впервые пройдёт не в Бронницах, а на арене «Новые Химки».

Выступят на грядущем турнире три команды из Московской области — «Мастер-Сатурн» (Раменское), «Химки» и «Витязь». Их соперниками станут коллективы лучших детских футбольных школ страны: ЦСКА, «Локомотива», питерского «Зенита», «Ростова», «Нижнего Новгорода», «Чертаново», академии футбола имени Коноплёва (Тольятти), казанского «Рубина», ФК «СШОР «Зенит» из Санкт-Петербурга». А также минского «Динамо», тульского «Арсенала» и столичной «Родины», сообщают «Вести Подмосковья».

Команды разделятся на четыре группы. Победители каждой из них выйдут в финальную стадию и разыграют главный трофей, который победителям вручит сам Акинфеев.

Отметим, в 2018 и 2019 годах в турнире побеждали юниоры клуба «Мастер-Сатурн», в 2021 и 2022 – игроки «Строгино» и «Чертаново» соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Акинфеев
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