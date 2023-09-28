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Масалитин - о допуске юниоров: «С европейцами не надо церемониться» эксклюзив

28 Сентября 2023 • 23:40 Комментировать

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на допуск юниорской сборной России к международным матчам.

- Неужели лёд трогается?

- Тут не обойтись без политики. Чем больше успехов будет в СВО, тем больше нас будут допускать до международных игр во всех видах спорта. Надо стоять на своём и давать понять, что без флага и гимна мы никуда не поедем. Нейтральный статус никуда не годится. У нас великая страна и богатая история, ими надо гордиться, а не стыдиться. Ручеёк чуть приоткрыли, но хочется, чтобы он вылился в полноводную реку. Как сейчас разрешили, так потом могут и запретить. Надо отстаивать свои ценности, спорт и футбол. С европейцами не надо церемониться.

- То есть не надо ехать без флага и гимна?

- Не надо соглашаться ехать без флага и гимна. С ними - ради Бога. Каждая команда приезжает со своим флагом и гербом, а мы должны ехать с Олимпийскими кольцами? Конечно, так нельзя поступать. Если поедем с флагом, то к нам будут относиться иначе. Нас воспитывали немного не так, как сейчас воспитывают молодёжь. Мы сначала думаем о Родине, а потом о себе.

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