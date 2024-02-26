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«Леон Сатурн» сыграл вничью с молодёжной командой «Сочи»

26 Февраля 2024 • 15:33 Комментировать

Подмосковный «Леон Сатурн» не смог обыграть молодёжную команду «Сочи». Как сообщают «Вести Подмосковья», команды сыграли вничью в рамках товарищеского матча на зимних сборах.

Сообщается, что «Леон Сатурн» имел небольшое преимущество по игре, которое не удалось воплотить в большое количество забитых голов. По сообщениям источника, команда не реализовала несколько явных голевых моментов, из-за чего поединок закончился вничью 1:1.

Отметим, что генеральным директором «Леон Сатурна» является бывший футболист «Зенита», ЦСКА и «Спартака» в лице Романа Широкова. Тренером подмосковной команды является Владимир Корытько.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Леон Сатурн
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