«Леон Сатурн» сыграл вничью с молодёжной командой «Сочи»

Подмосковный «Леон Сатурн» не смог обыграть молодёжную команду «Сочи». Как сообщают «Вести Подмосковья», команды сыграли вничью в рамках товарищеского матча на зимних сборах.

Сообщается, что «Леон Сатурн» имел небольшое преимущество по игре, которое не удалось воплотить в большое количество забитых голов. По сообщениям источника, команда не реализовала несколько явных голевых моментов, из-за чего поединок закончился вничью 1:1.

Отметим, что генеральным директором «Леон Сатурна» является бывший футболист «Зенита», ЦСКА и «Спартака» в лице Романа Широкова. Тренером подмосковной команды является Владимир Корытько.