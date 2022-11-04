Игрок молодёжки «Спартака» оскорбил ЦСКА после победы

В матче Молодежной футбольной лиги, в рамках семнадцатого тура этого турнира, состоялось дерби московских клубов - «Спартака» и ЦСКА. В отличие от матча «больших команд», закончившегося ничьей со счетом 2:2, в этой игре перевес оказался на стороне «Спартака» - 2:1.

После матча к празднованиям красно-белой торсиды присоединился полузащитник московского клуба Михаил Пилипенко, который взял в руки мегафон и вместе с болельщиками начал исполнять похабную частушку в адрес соперника.

«Мы сегодня *** [совершили половой акт] коней!» - кричал игрок.