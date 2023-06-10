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Кубок Центральной Азии

​Скандал в Азии: Футболисты Афганистана ушли с поля в знак протеста

10 Июня 2023 • 20:02 Комментировать (1)
Кыргызстан
1:0
Афганистан
окончен

В субботу вечером на Кубке Центральной Азии играли сборные Афганистана и Кыргызстана. В концовке игры произошёл громкий скандал. Игроки национальной команды Афганистана ушли с поля ещё до финального свистка - за минуту до конца добавленного времени. 

Сборная Афганистана таким действием выразила протест. Команда не согласилась с засчитанным голом сборной Кыргызстана, считая, что игрок атаки сыграл рукой в штрафной площади. Автором гола стал Эрнест Батырканов.

Напомним, что сборная России получала приглашение на этот турнир, но в итоге отказалась в нём участвовать. В следующий раз команда Валерия Карпина соберётся осенью.

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Евро-Футбол.Ру,
сборная Афганистана сборная Кыргызстана
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Комментарии (1)
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InterSan
10 Июня 2023 в 20:07
Ну и правильно.
За минуту до конца добавленного - не преступление. А к проблеме - возможно присмотрятся.
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