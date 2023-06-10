​Скандал в Азии: Футболисты Афганистана ушли с поля в знак протеста

В субботу вечером на Кубке Центральной Азии играли сборные Афганистана и Кыргызстана. В концовке игры произошёл громкий скандал. Игроки национальной команды Афганистана ушли с поля ещё до финального свистка - за минуту до конца добавленного времени.

Сборная Афганистана таким действием выразила протест. Команда не согласилась с засчитанным голом сборной Кыргызстана, считая, что игрок атаки сыграл рукой в штрафной площади. Автором гола стал Эрнест Батырканов.

Напомним, что сборная России получала приглашение на этот турнир, но в итоге отказалась в нём участвовать. В следующий раз команда Валерия Карпина соберётся осенью.