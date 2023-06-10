​Тренер сборной Афганистана угрожал арбитру

На Кубке Центральной Азии в субботу встречались сборные Кыргызстана и Афганистана. Игра завершилась на скандальной ноте. Футболисты из Афганистана возмутились засчитанным голом соперника (они считали, что игрок команды Кыргызстана подыграл себе рукой) и в знак протеста ушли с поля. Дело было в компенсированное ко второму тайму время, когда счёт сменился с 0:0 на 1:0.

Арбитры не дождались возвращения сборной Афганистана на поле и дали финальный свисток. Теперь, вероятно, дело закончится техническим поражением.

Стоит сказать, что перед уходом команды с поля тренер сборной Афганистана характерными жестами угрожал арбитру. Очевидно, он был бы не против выйти с ним «раз на раз». Правда, эмоции могли уже и поутихнуть.