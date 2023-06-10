​На Кубке Центральной Азии матч закончился без одной из команд

Матч Кубка Центральной Азии между сборными Кыргызстана и Афганистана завершился со скандалом. Игроки команды Афганистана ушли с поля в знак протеста из-за засчитанного гола в их ворота.

Судьи какое-то время подождали, надеясь, что эмоции спадут, и футболисты сборной Афганистана вернутся на газон. Но нет. Финальный свисток был дан при отсутствии одной из команд на поле, что в футболе бывает крайне редко.

Гол, который оспаривали игроки Афганистана, был единственным в матче. Правда, теперь не стоит исключать и техническое поражение 0:3. Будем следить за новостями.