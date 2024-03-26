Моуринью ответил, готов ли тренировать в Саудовской Аравии

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью высказался о возможной работе в Саудовской Аравии.

Стоит сказать, что саудовские клубы в последние годы активно привлекают топ-игроков и топ-тренеров за счёт широких финансовых возможностей.

«Криштиану Роналду открыл эту дверь. Могу ли я стать тренером клуба из Саудовской Аравии? Если вы спросите меня о будущем, я скажу: «Никогда не говори «никогда».

У меня было крупное предложение из Саудовской Аравии, но я был предан «Роме», - сказал Моуринью в интервью известному журналисту Фабрицио Романо.

В настоящий момент Жозе Моуринью не имеет клубной прописки.

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