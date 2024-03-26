Моуринью рассказал, когда мог возглавить сборную Португалии

Известный тренер Жозе Моуринью признался, что по ходу карьеры он мог дважды возглавить сборную Португалии.

«Было два случая, когда передо мной были открыты двери в сборную Португалии. Первый случай был в «Реале». Президент клуба Флорентино [Перес] сказал мне: «Жозе, это невозможно». Во второй раз я мог бы пожалеть, потому что через несколько месяцев меня уволили из «Ромы». Но я не жалею, потому что рад причине отказа», - сказал Моуринью в интервью известному журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, что Жозе Моуринью не имеет работы с января после увольнения из «Ромы».

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